De Jong doet haar handen langs haar zij omhoog en zegt: ,,Dan zie je 1.55 op het bord en denk je: hoe dan?” De schaatsster van Lotto-Jumbo won gisteravond op overtuigende wijze de 1500 meter. Een afstand die voor haar in het verleden ‘negen van de tien keer’ juist teleurstellend eindigde. ,,Maar nu heb ik laten zien wat ik in me heb.”



Terwijl de tijden van de meeste andere schaatsers tegenvielen en al meermaals naar de ijskwaliteit werd gewezen, schaatste De Jong met 1.55.41 een persoonlijk record op een laaglandbaan. Ireen Wüst eindigde als tweede en was bijna anderhalve seconde langzamer.



Vandaag schaatst De Jong de 3000 meter. Olympisch kampioene Carlijn Achtereekte is dan de grote afwezige. Zij liet na een teleurstellende 1500 meter weten dat haar darmproblemen die al twee weken duren te veel invloed op haar prestaties hebben en komt dit weekeinde niet meer in actie. ,,Ik moest het toch proberen, maar mijn lichaam is helaas sterker dan mijn hoofd. Na 300 meter was ik al op.”



Voor Achtereekte betekent dit dat zij de komende maanden alle wereldbekerwedstrijden mist. Eind december bij de NK afstanden heeft ze pas weer een kans zich te kwalificeren voor internationale wedstrijden.