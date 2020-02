De grote winnaar en de grote verliezer van de 5.000 meter

Door Pim Bijl

Het goud van Ted-Jan Bloemen

Olympisch kampioen op de 10.000 meter en de 5000 meter was hij al. Wereldkampioen nog niet. Tot deze uithaal, in de Utah Olympic Oval van Salt Lake City, waar Ted-Jan Bloemen eerder al naar zijn wereldrecords reed. ,,Dit is supergaaf. Ik heb deze wedstrijd, dit toernooi, altijd voor ogen gehouden. En dat het dan precies zo uitkomt als ik in mijn hoofd had zitten, voelt écht zó goed.”



Wat heeft hij een lange weg afgelegd. Want na zijn olympische titels zag de schaatswereld een worstelende Bloemen op het ijs. Hij reed in de B-groep, of werd op een gapend gat geschaatst. Hij had er een verklaring voor. Na zijn titels koos hij ervoor tijd te spenderen met zijn vrouw. Dat was nodig, na het harde werk richting de Olympische Spelen. Ze gingen twee maanden op reis naar Azië en het toegewijde sportieve leven van voorheen was een periode heel ver weg. Trainen was er niet bij. En als hij honger had, at hij gewoon een hamburger.

Volledig scherm Ted-Jan Bloemen kan zijn geluk niet op na zijn wereldtitel op de 5.000 meter. © BSR Agency

Hoewel die reis alweer lang achter hem lag, moest zijn coach Bart Schouten hem deze winter ook meermaals oppeppen. ,,Ik heb heel langzaam mijn motivatie moeten terugvinden”, zegt Bloemen, inmiddels 33 jaar. ,,En dat is moeilijk als je op zo’n grote achterstand wordt gereden. Verliezen is niet leuk, dus dat heeft veel moeite gekost.”

Trots is de sinds 2014 voor Canada uitkomende Bloemen dan ook dat het hem is gelukt. Hij was met 6.04,37 sneller dan Sven Kramer (6.04,91) en Graeme Fish (6.06,32). Bloemen: ,,Ik wist dat ik op deze snelle baan goed uit de voeten kom. Heb maanden dit toernooi in mijn gedachten gehad. Vorige week in Calgary liet ik al zien terug te zijn en nu ben ik wereldkampioen.”

De diskwalificatie van Roest

Volledig zwalkend, met de handen op zijn bovenbenen, kwam Patrick Roest over de streep. Gedesillusioneerd, na een race waarin hij in elkaar was gestort. Hij was zijn ongeslagen status op de 5000 meter dit seizoen kwijt, wist hij. En toen keek hij naar zijn arm en zag hij dat hij zijn bandje was vergeten om te doen.



Dat is verplicht, dus volgde een diskwalificatie. ,,Een vierde plaats of een diskwalificatie, dat maakt me eerlijk gezegd niet uit”, zei Roest, die hier kwam voor de winst. Dom was het natuurlijk wel. ,,Normaal staat er iemand bij het bankje en die geeft je dan het bandje. Maar ik heb haar niet gezien en zij mij niet. Natuurlijk moet je er zelf aan denken, maar ik ben zo met mijn wedstrijd bezig geweest dat ik er niet aan heb gedacht.”



Zo werd de 5000 meter een enorme teleurstelling voor Roest. Hij maakte na afloop in de catacomben een compleet verslagen indruk. Ongenaakbaar had hij zich deze winter getoond. Ook vorig seizoen was hij maanden in zeer goede vorm en ging het mis op de WK. ,,Waar dat aan ligt? Dat weet ik nu echt niet. Ik heb geen idee. Ik heb inderdaad een jaar lang bijna alles gewonnen. Maar mijn benen zijn niet zoals ze moeten zijn. Na vijf rondjes werd het al werken. Dat is hartstikke balen.”

Volledig scherm Patrick Roest ligt totaal uitgeteld op het bankje na zijn 5.000 meter. © ANP