De Jong na eerste individuele wereldtitel: ‘Zó bang dat er weer iemand onder zou duiken’

Vaak was het “net niet” voor schaatsster Antoinette de Jong, vanmiddag in Thialf bij de WK afstanden lukte het dan wel. ,,Ik had dit niet verwacht, maar wel gehoopt”, sprak de rijdster van Jumbo-Visma na haar winst op de openingsdag op de 3 kilometer.

,,Ik moet gewoon leeg zijn op de streep, alles of niks proberen en dan kijken of ze na mij nog aan die tijd komen. Vandaag wordt lef beloond.” De Jong hield een tiende van een seconde over op de na haar gestarte titelverdedigster Martina Sablikova.

Twee jaar geleden liep het anders en dook de Tsjechische wel net onder de tijd van De Jong. ,,Ik was bang dat dat nu weer zou gebeuren. Ik dacht ook niet dat 3,58 voldoende zou zijn voor de titel. Ik had best een moeilijke race, de laatste ronden rijd ik normaal niet in de 32,9. Afgelopen weken was er al harder gereden en vorig jaar was 3,56 de snelste tijd.”

De Jong had wel vertrouwen gevoeld. ,,Maar als je aan de start staat is het toch anders. Ik voelde me goed maar je weet nooit wat er gaat komen. Ik heb het geprobeerd: ervoor zorgen dat ik mezelf niets kan verwijten. En nu ben ik wereldkampioen, hier droom ik al jaren van.”

Volledig scherm Antoinette de Jong reed naar het goud op de 3 kilometer. © AP