De Jong schiet uit de startblokken op EK Allround met derde plek op 500 meter

Martina Sablikova (+1.21), Natalja Voronina (+1.23), Francesca Lollobrigida (+0.96): De Jong liet haar internationale concurrenten allemaal achter zich op de 500 meter en legde daarmee een uitstekende basis voor de EK Allround.



Naast De Jong zijn Joy Beune en Irene Schouten de andere Nederlandse schaatssters op de EK Allround dit weekend. Zij moesten genoegen nemen met respectievelijk een zevende en negende plek. Beune reed 39.788 (+1.10) en Schouten 39.869 (+1.18).



De Jong, Beune en Schouten komen later op de dag nog in actie op de 3000 meter, te volgen in ons liveblog.