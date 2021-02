De Jong, Wüst en Wijfje grijpen naast medailles op 1500 meter, Noorse Wiklund verrast met goud

In de laatste rit gingen Ireen Wüst, olympisch en wereldkampioene op deze afstand, en Antoinette de Jong op jacht naar de tijd van Wiklund. Beide Nederlandse vrouwen lieten het echter afweten. De Jong eindigde als vierde in 1.55,36 en Wüst moest genoegen nemen met de vijfde plek (1.55,88). De Amerikaanse titelkandidate Brittany Bowe eindigde als tweede in 1.55,03. De Russin Evgeniia Lalenkova behaalde brons met 1.55,09. Melissa Wijfje reed met 1.56,31 de negende tijd.

Ook Wüst stelde teleur. Ze won de wereldtitel op haar favoriete afstand vijf keer. Na een nogal grillig seizoen, inclusief een quarantaineperiode, blaasontsteking en migraine, hoopte de 34-jarige Brabantse bij de WK alsnog op haar best te zijn. In de zware omstandigheden, met werkijs en een hoge luchtdruk, slaagde de vijfvoudige olympisch kampioen er echter niet in om op topsnelheid te komen. Met haar vijfde plek sloot Wüst haar schaatswinter in mineur af, zonder overwinningen op individuele afstanden.