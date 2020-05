De verjaardag van... Barbara de Loor: ‘Online mensen toespreken is echt een beetje statisch’

In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Barbara de Loor (46), voormalig langebaanschaatsster met een gouden medaille op de 1000 meter tijdens de WK afstanden van 2005.

Van harte gefeliciteerd! Hoe viert u het?

,,Dankjewel! Gelukkig is het lekker weer vandaag. Wij zijn heel erg blij met onze tuin, dat heeft ook niet iedereen natuurlijk. Dus dat is zeker fijn. Ik heb net mijn ouders mogen ontvangen op anderhalve meter afstand. Die hebben even lekker een taartje hier gegeten. En straks komt er nog een vriendin. Maar het is natuurlijk wel anders dan anders. Normaal staat de tuin vol met visite. Maar het is nu een stuk rustiger.”

Deze tijd is sowieso een stuk rustiger nu. Wat houdt u vooral bezig deze dagen?

,,Ik sport nog regelmatig voor mezelf. Maar we hebben ook veel tijd besteed aan het gezin. Mijn kinderen waren natuurlijk alleen maar thuis. Onze oudste zit in groep 3, dus die was druk bezig met leren rekenen en lezen. Zoals vandaag is hij dan niet naar school en moeten we dan tussendoor ook dat huiswerk met hem doen. Morgen mag hij gelukkig wel weer naar school. En de jongste is nog een peuter, dus die houdt je ook wel bezig. Kleien, tekenen, knutselen. Alles komt voorbij.”

U bent voormalig schaatsster. Met betrekking tot het coronavirus is schaatsen één van de sporten die, sportief gezien, het minst geraakt wordt omdat het seizoen daar al zo goed als voorbij was.

,,Ja klopt. Wat de schaatsers nu vooral missen is het team denk ik. In de zomer train je hard en leg je de basis voor de winter. En in teams is dat wel het fijnst. Maar er zijn ook gewoon trainingen die je prima in je eentje kunt doen. Maar, de motivatie om elkaar een beetje uit te dagen, die heb je echt van collega's nodig. Qua wedstrijden hebben de schaatsers nu inderdaad nog niks te vrezen. Ik hoop dat in de winter alles weer fijn door kan gaan.”

U bent bijvoorbeeld te boeken als speaker op een evenement. Heeft u zoiets al online kunnen doen bijvoorbeeld?

,,Dat heb ik nu inderdaad een paar keer online gedaan. Daar moest ik wel heel erg aan wennen. Het is een prima oplossing. Maar je mist de energie van een zaal echt heel hard. De interactie met je publiek is ook heel belangrijk. Online is echt een beetje statisch. Soms een beetje saai zelfs.”

In deze tijden zonder sport is er voor veel mensen ook meer tijd om terug te kijken naar de behaalde prestaties. Ik hoef bij u niet te vragen wat uw ultieme hoogtepunt is denk ik, maar kijkt u in deze tijd wel extra terug op dat soort behaalde hoogtepunten?

,,In zekere zin wel. Maar in zijn algemeenheid ligt het bij mij net wat anders denk ik. Je krijgt meer waardering voor wat er allemaal is. Ik en veel mensen met mij, denk ik, voelen een enorme beperking door dit virus. En door alle maatregelen natuurlijk die ons werden opgelegd. Maar, wat je zegt, terugblikken en vasthouden aan alles wat wel mogelijk is, is zeker fijn. Zo'n prestatie als wereldkampioen heeft mij gevormd. En heeft ook veel dingen mogelijk gemaakt. Dat zijn in dit soort moeilijke tijden wel zaken waar je hoop uit haalt. Vanuit die positiviteit moet je proberen door te blijven gaan. Op die manier eigenlijk. Dat je terugblikt en denkt: dat is goed en mooi geweest. Daar ben ik sterk door geworden en daar bouw je verder op. We overwinnen deze tijd wel.”