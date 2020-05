De verjaardag van... Marrit Leenstra: ‘Ik kan gelukkig weer bij mijn Italiaanse schoonfamilie langs’

In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Marrit Leenstra (31 jaar), voormalig schaatsster van onder meer Enie.nl e n deelneemster aan de Olympische Spelen in 2018.

Van harte! Hoe vier je het?

,,Bedankt! Ik woon in Italië, waar de regels onlangs weer een klein beetje versoepeld zijn. We kunnen daarom vandaag gelukkig bij mijn schoonfamilie langs. Dat is al een feestje op zich, na al die weken zonder contact. We gaan lekker samen eten en genieten met elkaar. Uiteraard doen we dat op gepaste afstand, dat is ook hier het devies. Waarschijnlijk zit ik aan de ene kant van de kamer en de familie aan de andere kant, haha.’’

Hoe waren de afgelopen maanden in het zwaar getroffen Italië?

,,Het was allemaal heel streng. We mochten alleen buiten wandelen in een straal van tweehonderd meter van het huis. Meer dan even de benen strekken is dat dus niet. Qua besmettingen viel het hier in mijn dorp, Baselga di Pinè, best wel mee. Volgens mij zijn er in totaal zeventien mensen besmet geraakt met het virus en is één persoon bezweken. In dat opzicht is het hier dus niet zo heftig geweest. Dat heeft ook wel te maken met de strikte maatregelen.’’

Quote Ik heb het afgelopen schaatssei­zoen genoten van de jonge meiden die flink aan de weg timmeren. Marrit Leenstra Tijdens en na je schaatscarrière dook je de studieboeken in. Hoe gaat het daar nu mee?

,,Goed! Ik ben momenteel bezig met het schrijven van mijn scriptie. Daar ben ik gelukkig bijna klaar mee, dus ik hoop in juni mijn studie af te ronden. Ik studeer Geo Information Science, iets waar ik veel voldoening uit haal. Tijdens mijn schaatsloopbaan heb ik al mijn bachelor gehaald. Toen ik stopte in 2018, wilde ik graag mijn toekomst invullen met een leuke baan. Dit past heel goed bij mij. Afgelopen jaar woonde ik in Wageningen om de studie op de universiteit te volgen, dit jaar kon ik weer in Italië wonen. Het laatste jaar staat namelijk in het teken van stagelopen en het schrijven van een scriptie, dus dat kan prima in Italië.’’

Heb je het schaatsen volledig vaarwel gezegd?

,,Ik denk het wel. Mijn man Matteo Anesi (oud-schaatser, red.) is nog coach bij de Italiaanse ploeg, dus dat is wel even genoeg voor ons. Ik heb wel een heel mooie tijd gehad in de schaatswereld, met diverse mooie hoogtepunten. Die koester ik.’’

Inderdaad, je won onder meer een bronzen plak op de 1500 meter tijdens de Olympische Spelen in 2018. Van welke schaatsers kan je tegenwoordig genieten?

,,Ik heb het afgelopen schaatsseizoen met name genoten van de jonge meiden die flink aan de weg timmeren. Jutta Leerdam die al op zo'n jonge leeftijd wereldkampioen wordt. Dat vind ik echt prachtig. Ook Femke Kok behoort op negentienjarige leeftijd al tot de wereldtop. Razendknap vind ik dat. Ook kijk ik natuurlijk nog altijd met bewondering naar Ireen Wüst. Bij haar valt het niet eens meer op als ze wint, haha. Zij is gewoon altijd goed.’’