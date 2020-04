De Vries nieuwe voorzitter atletenvereniging schaatsbond

Schaats­coach Poltavets stopt in Rusland en wil baan in Nederland

29 maart Schaatstrainer Kosta Poltavets keert komend seizoen niet meer terug als hoofdcoach van de Russische ploeg. Na tien jaar in functie vindt de 57-jarige Rus, geboren in Charkov, het mooi geweest en is hij naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging.