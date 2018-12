De Wit coach van het jaar in Japan

De Japanse schaatsploeg deed het erg goed op de Winterspelen in Pyeongchang met drie gouden, twee zilveren en één bronzen medaille. ,,In Nederland worden er zo veel gouden medailles gewonnen dat je bijna vergeet wie welke afstand gewonnen heeft. In Japan is dat ondenkbaar. Dat wordt gezien”, aldus De Wit, die sinds drie jaar aan de slag is in Japan en onlangs voor vier jaar bijtekende ,,Als je ja zegt als bondscoach van een groot land, zeg je ja tegen de vraag of je de schaatsers beter kunt maken. Dat was voor mij hoofddoel nummer één en dat heb ik ook tegen de bond gezegd.’'