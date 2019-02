Den Hertog en Van der Geest heersen op natuurijs in Zweden

Wüst geeft gouden WK-medaille aan dochtertje overleden Van Deutekom

12 februari Met een middelvinger naar die rotziekte reed Ireen Wüst zondag na haar WK-zege op de 1500 meter over de ijsbaan van Inzell. Gisteren zag de topschaatster de familie van haar overleden hartsvriendin Paulien van Deutekom. Ze gaf Pauliens dochtertje Lynne de gouden medaille. ,,Ik hoop dat ze daar later, als ze wat ouder is, trots op is”, vertelde Wüst vanavond in De Wereld Draait Door.