Diskwalificatie Ireen Wüst na slordige wissel, Michelle de Jong pakt nationale titel

In het klassement had De Jong een ruime voorsprong op Marrit Fledderus. Helga Drost werd derde voor Ter Mors en Dione Voskamp. De Jong verdient met haar zege een startbewijs voor de WK sprint in Hamar in maart. Leerdam en Kok waren daarvoor al geplaatst.



Ter Mors sloot haar succesvolle carrière in stijl af met de winst op deze 1000 meter, de afstand waarop ze op de Spelen in Pyeongchang in 2018 olympische goud pakte. Die titel kan ze niet verdedigen, nadat ze zich op het olympische kwalificatietoernooi niet wist te plaatsen voor de Spelen van Beijing. Ter Mors won in haar carrière drie olympische titels en veroverde ook drie wereldtitels.