Dit zijn alle kampioen én de uitslagen van de NK afstanden in Thialf

Video Roest blikt vooruit op nieuw schaatssei­zoen: ‘Ik moet verstandi­ger racen, maar ook verstandi­ger trainen’

Patrick Roest sloot het schaatsseizoen in maart af in teleurstelling en met een vraag: wat ging er mis op de WK? Nu, in het olympisch seizoen, denkt hij de oorzaak te weten. ,,Ik moet verstandiger racen, maar ook verstandiger trainen.”

1 oktober