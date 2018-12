Dolblije Olympisch kampioen Achtereekte slechts derde: ‘Deze betekent veel’

Door Pim Bijl



In februari werd ze de verrassing van de Olympische Spelen in Pyeongchang met goud op de 3000 meter, nu ratelt ze maar enthousiast door over een derde plaats op de NK afstanden. ,,Het is misschien een beetje gek om zo blij te zijn met een derde plaats, maar deze betekent veel voor mij.”

Vreemd is dat niet. Eind oktober in Inzell begonnen vrij mysterieuze klachten aan haar darmen. Ruim tweeënhalve week had ze zoveel buikpijn dat ze alleen at ‘omdat het moest.’ Terwijl ze haar ploeggenoten van Jumbo wereldbekerwedstrijden zag winnen, zat zij thuis en verloor ze drie kilo. Inmiddels is het euvel verholpen en is ze weer zo’n drie weken in training. Het bleek precies genoeg om zich te plaatsen voor de belangrijke internationale toernooien.

Ondanks twee moeizame wissels met Reina Anema tijdens haar 3000 meter-race eindigde ze keurig achter Antoinette de Jong en Ireen Wüst als derde en is ze zeker van de WK afstanden in Inzell. En door haar prima 1500 meter kan ze ook deelnemen aan het EK allround in Collalbo. ,,Oh, god, dan moet ik ook daar nog naartoe.” Daarna, lachend: ,,Het wordt mijn eerste allroundkampioenschap. Hartstikke leuk. Mooie baan, mooie sfeer. Richting de Spelen ben ik daar heel goed geworden. Ik kijk er naar uit.”