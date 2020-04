Dominospel op het ijs: is vertrek Nuis aanzet tot stoelendans?

Favoriete sportmoment van... Weer geen gouden ‘tien’ voor Kramer, wát een indrukwek­kend verlies

14 april De verslaggevers van AD Sportwereld belichten om de dag hun eigen favoriete sportmoment aller tijden, bekeken door een persoonlijke bril. In deel 7: Tim Reedijk over de 10 kilometer van Sven Kramer in Pyeongchang.