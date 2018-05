Door hersenbloeding getroffen Olde Heuvel aan de beterende hand

Olde Heuvel was de afgelopen weken gekluisterd aan zijn ziekenhuisbed. Vandaag mocht hij voor het eerst weer naar buiten. ,,Nog een lange weg te gaan, maar het gaat de goede kant op", schrijft Olde Heuvel aan zijn volgers, die hij bedankt voor de steun.



Tegenover de NOS vertelt de 31-jarige schaatscoach hoe het op 2 mei bij een fietstrit misging. ,,Ik kreeg opeens enorme hoofdpijn en vertrouwde dat niet. Ik begon te braken en heb toen zelf nog een ambulance kunnen bellen", vertelt hij.



In het Universitair Medisch Centrum Groningen werd een drain in zijn hoofd geplaatst om de druk te verlagen. Nu hij aan de beterende hand is, verwacht Olde Heuvel over een week weer thuis te zijn. ,,Ik heb geen uitval in m'n armen, benen of elders. Ik kan alles zelf en ben van de monitoren en bedrading af. Ik ben wel snel moe en kan veel prikkels nog niet aan."



Olde Heuvel is een goede vriend van Sven Kramer en was jarenlang zijn ploeggenoot en trainingsmaatje bij TVM en Lotto-Jumbo. Na de beëindiging van zijn actieve carrière in 2016 ging hij aan de slag als ploegleider bij Team JustLease.nl. Tijdens de afgelopen Olympische Spelen in Pyeongchang begeleidde hij onder andere Ireen Wüst naar haar gouden medaille. De geboren Tukker was eerder in gesprek met trainer Jac Orie voor een overgang naar diens schaatsploeg Lotto-Jumbo, maar die onderhandelingen liepen spaak.