Drie gedaanten, één man: Kjeld Nuis

Het baardje is vanmorgen nog getrimd. Zijn haren zijn zorgvuldig achter zijn kekke zonnebril en de haarband van de sponsor geboetseerd. Hij ruikt naar deodorant. Aftershave, misschien zelfs wel. Door de ramen komt zacht licht het café binnen dat de welvingen van zijn benen en zijn torso streelt. Het is alsof Kjeld Nuis zo is weggelopen uit een fotoshoot. Alsof dit een zorgvuldig in scène gezet Instagramplaatje is.



In plaats daarvan zit hij hier uit te puffen. Hij is hij net wezen trainen op de fiets, samen met een paar ploeggenoten.



Een paar dagen geleden heeft hij olympisch goud gewonnen op de 1500 meter. Komt mooi uit. Past mooi bij zijn gouden wielerschoentjes waarmee hij al maanden rondrijdt. Als de schoenen konden praten, zouden ze hetzelfde zeggen als de rest van wat Nuis uitstraalt. Kijk naar mij, zie mij glanzen, ik ben een ster.



Sporters zijn als paarden. Je hebt werkpaarden, die duwen en trekken en stoempen en hijgen. Je hebt trekpaarden, waarbij het altijd lijkt alsof ze een onzichtbare kar vol stenen achter zich aan sleuren. Je hebt ezels - die doen alsof ze paarden zijn, maar het eigenlijk niet zijn. En je hebt de paradepaardjes. De showpony’s, waarbij alles vanzelf lijkt te gaan. Zoals Kjeld Nuis. Op het ijs lijkt hij te vliegen, ernaast zweeft hij.



Zet hem in een groep, zoals in dit café naast het olympisch dorp, en hij is het middelpunt. Hij praat, hij gebaart, hij maakt grappen. Het gaat over dinges, over die ene keer daar, over wedstrijden, over goud, over contracten, over nieuwe schoenen. Macho onder de macho’s. Als hij zijn neus snuit komt er zelfvertrouwen uit.



Als de rekening komt, vist hij zonder een moment van twijfel zijn pasje uit zijn achterzak. De showpony betaalt.



Maar dat spreekt voor zich.



