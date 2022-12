Duivels dilemma op Sportgala: Irene Schouten of Suzanne Schulting?

Met video Veel is veranderd in het leven van Irene Schouten, behalve dat ze nog altijd kiest voor een overvol programma

Veel is veranderd in het leven van Irene Schouten sinds haar drie olympische titels, behalve dat ze nog altijd graag kiest voor een overvol schaatsprogramma. Met twee afstandszeges op het WB-kwalificatietoernooi in Thialf en marathonwinst in Enschede is ze tevreden voor nu.

30 oktober