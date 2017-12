Dure val Nederlandse vrouwen, wereldrecord Japan

AchtervolgingDe ploegachtervolging bij de wereldbeker schaatsen in Calgary is voor het Nederlands vrouwenteam op een mislukking uitgedraaid. Door een valpartij op het rechte stuk in de eindfase moest Oranje genoegen nemen met de negende en laatste plaats.

Die klassering werd later omgezet in een DNF (geen finish) en derhalve ook geen punten voor het wereldbekerklassement. Japan (Ayaka Kikuchi, Nana Takagi en Miho Takagi) zegevierde met een wereldrecord (2.53,88), gevolgd door Duitsland (2.56,76) en Canada (2.56,80).



Voor Oranje verschenen Marrit Leenstra, Antoinette de Jong en Lotte van Beek in de baan. Leenstra (derde) en Van Beek (dertiende) hadden eerder vandaag al een 1000 meter afgewerkt. Door pure vermoeidheid ging Van Beek in de laatste ronde onderuit waardoor de Nederlandse ploeg een vrijwel zekere medaille verspeelde.

Startbewijs

Door de miskleun op de Olympic Oval is de Nederlandse vrouwenploeg nog niet zeker van een olympisch startbewijs. Volgend weekeinde valt daarover bij de vierde wereldbeker in Salt Lake City de beslissing. ,,Ik zakte er gewoon doorheen'', sprak Van Beek bij de NOS vol onbegrip over haar eigen falen. ,,Ik reed net zo lekker. Ik vind het waardeloos voor mijn teamgenoten. Het was 100 procent mijn eigen schuld.''

De Nederlandse ploeg moest het vandaag zonder de gangmakers Ireen Wüst en Jorien ter Mors stellen. Wüst koos in overleg met haar technische staf in Calgary voor een dagje rust. Ter Mors, die twee weken geleden in Noorwegen al ontbrak wegens een rugblessure, had op voorhand geen trek in de uitstapjes naar Canada en de Verenigde Staten.