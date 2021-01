Een stapje voor Roest, een grote sprong voor de schaatswereld

Door Lisette van der Geest



Roest (25) is onbetwist de beste schaatser van het moment in het allrounden. Op zijn allerbeste dagen wint hij 1500 meters, 5000 meters en tien kilometers. En vanmiddag, bij de wereldbekerwedstrijd in Thialf, kwam daar een succesverhaal bij: een verbetering van zijn eigen baanrecord op de 5000 meter met liefst drie seconden, naar 6.05,14. Hij was ruim zes seconden sneller dan nummer twee Sven Kramer. De tijd van Roest is tevens een wereldrecord laagland. Roest verlegt grenzen, al een tijdje. Hij is Nederlands grote troef voor schaatssucces in de toekomst, maar nimmer zal Roest zichzelf op de borst slaan.