Elfstedentocht zet situatie recht en huldigt winnaressen alsnog

Roest moet Pedersen voor zich dulden op 500 meter EK Allround

16 januari Topfavoriet Patrick Roest heeft op de eerste afstand bij de EK allround in Heerenveen zijn meerdere moeten erkennen in de Noorse schaatser Sverre Lunde Pedersen. De drievoudig wereldkampioen allround moest in een onderling duel op de 500 meter met de nummer 2 van het WK genoegen nemen met de tweede tijd: 36,39 seconden. Pedersen zegevierde in 36,25.