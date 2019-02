Emotionele Knegt mag zeven weken na ongeluk naar huis

,,De houtkachel stond al aan en op het moment dat ik het deurtje open deed viel er wat uit. Dat viel op een fles met thinner, en toen explodeerde dat. Die vloeistof kwam ook op mezelf en dat brandde natuurlijk door‘’, begon de viervoudig wereldkampioen. ,,De ergste plekken zitten tussen mijn benen, dat zijn nu ook nog kleine open wondjes.‘’



Ook waren er duidelijk rode plekken in de hals te zien. ,,Dat zijn allemaal lichte brandwonden. Over een jaar zie je daar als het goed is niets meer van.‘’ Zijn baard was helemaal ‘verbrand en versmolten’, maar toch had Knegt daar geen brandwonden. ,,Die zaten op de neus, onder de ogen en op het voorhoofd.‘’



Of Knegt op dat moment aan zijn schaatscarrière dacht? ,,Nee, daar ben je dan helemaal niet mee bezig. Het is op zich alleen de huid dus dat moet me niet in de weg staan om te schaatsen, maar dit kost gewoon heel veel tijd om terug te komen. Ik ben ervan overtuigd dat dat gewoon mogelijk is.



Kort nadat het ongeluk plaatsvond, was het WK shorttrack in Dordrecht. Tijdens dat toernooi werd er veel aandacht besteed aan het ongeval, door zowel de fans als zijn schaatscollega's. ,,Dat was natuurlijk wel fantastisch‘’, zei Knegt, die het niet droog hield toen hij over de gouden plak van Suzanne Schulting begon. De medaille die Schulting aan Knegt opdroeg. ,,Dat vond ik wel heel mooi.‘’



,,In principe zou ik over 6 weken weer alles moeten kunnen met speciale kleding aan. Je moet natuurlijk alles weer rustig opbouwen, dus ja wanneer ik weer echt kan schaatsen weet ik niet.‘’ Of het realistisch is dat hij weer op topniveau terugkeert? ,,Dat denk ik wel. Iedereen zegt dat het gewoon kan, dus waarom niet dan.