Femke Kok eerste Nederlandse vrouw met WK-goud op 500 meter, Jutta Leerdam pakt brons

WK afstandenFemke Kok heeft als eerste Nederlandse schaatsster de wereldtitel veroverd op de 500 meter. De Friezin was op de WK Afstanden in Thialf met 37,28 net te snel voor de Oostenrijkse Vanessa Herzog (37,33) en landgenote Jutta Leerdam (37,54).

Het is de eerste keer dit seizoen dat Kok (22) het podium haalde. In de wereldbekerwedstrijden was een vierde plaats dit seizoen haar beste resultaat. Kok won bij de WK afstanden in 2021 zilver op de 500 meter achter de nu afwezige Russin Angelina Golikova.

Kok opende met 10,35 razendsnel in haar rit tegen Kurumi Inagawa uit Japan. Die snelheid hield ze goed vast en ze bleef haar tegenstandster dan ook ruim voor. Alleen Herzog was ook net iets sneller in de ronde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Voor Leerdam is het de eerste WK-medaille ooit op de 500 meter. Ze versloeg in haar rit Kim Min-sun uit Zuid-Korea die vijf van de zes wereldbekerwedstrijden had gewonnen. Na een sterk laatste stuk was Leerdam net iets rapper, maar ze kwam niet in de buurt van de tijd van Kok. Michelle de Jong zette in de laatste rit 37,86 neer. Daarmee werd de ploeggenote van Kok zevende.

Kok stelde na afloop dat ,,het hele seizoen zo slecht ging”. ,,Dat het er nu uit komt, is geweldig.”

Uitslag 500 meter vrouwen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bij de mannen stond er geen maat op Jordan Stolz. Op papier nog een junior, de Amerikaanse sensatie, maar ook bij de senioren aan een bizarre winter bezig. Op de 500 meter was hij in 34,10 drie tienden rapper dan de rest van het veld. Merijn Scheperkamp was de eerste Nederlander op plaats vijf.

Hein Otterspeer kwam als eerste Nederlandse schaatser in actie in de zesde rit tegen Nil Llop Izquierdo uit Spanje. Zijn tijd van 34,79 was goed voor de zesde plaats. Dai Dai N’tab was in de rit erna tegen de Italiaan David Bosa iets langzamer. Met 34,87 werd hij zevende.

Uitslag 500 meter mannen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © ANP / EPA

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kalender (elk evenement is aan te klikken voor de resultaten)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

(Tussen)standen World Cup-seizoen 2022-2023

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.