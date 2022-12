Friese dorp Burgum krijgt de eer: vanavond eerste marathon op natuurijs

Stefan Westen­broek breekt teen, deelname World Cup komt in gevaar: ‘Ineens lag mijn nagel eraf’

Hoeveel pech kun je hebben: nog geen week nadat Stefan Westenbroek (20) zich bij de World Cup-kwalificaties in Heerenveen overtuigend had geplaatst voor de 500 meter, breekt het schaatstalent van Team Reggeborgh zijn teen. En komt deelname aan zijn eerste wereldbeker in gevaar. ,,Hier zit je absoluut niet op te wachten.”

3 november