Geblesseerde Koelizjnikov mist start wereldbeker

Koelizjnikov ontbreekt daardoor komend weekeinde bij de start van de wereldbeker in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Hij slaat een week later ook de wereldbeker in de Poolse stad Tomaszów Mazowiecki over.



Volgens de Russische bond gaat het niet om een ernstige blessure. ,,Maar om de klachten niet te laten verergeren, hebben we deze beslissing genomen", zei de directeur van de bond tegen het Russische persbureau TASS.



Koelizjnikov scherpte in maart bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City het wereldrecord op de 500 meter aan tot 33,61 seconden. Enkele minuten daarvoor was de Japanner Tatsuya Shinhama met 33,83 al onder het record gedoken dat de Rus in 2015 had gevestigd (33,98).