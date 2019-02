Geen Oranje-medailles op 1000 meter vrouwen, Bowe wint in baanrecord

Achter de Amerikaanse Bowe ging het zilver naar Vanessa Herzog (1.14,38). Nao Kodaira pakte het brons in een tijd van 1.14,44.



Beste Nederlandse was Leerdam op de vijfde plaats. De Nederlands kampioene op de sprintvierkamp finishte in 1.14,63 en kwam daarmee dus minder dan 0,2 seconden te kort voor het brons. De Jong reed een fraai persoonlijk record van 1.14,70. Daarmee belandde de Europees allroundkampioene op de zesde plaats. Sanneke de Neeling eindigde als achtste met 1.14,95. Zij nam de plaats in van Ireen Wüst, die de voorkeur gaf aan een dagje rust.



Olympisch titelhoudster Jorien ter Mors en Heather Bergsma-Richardson, die in 2017 de wereldtitel veroverde, ontbraken in Inzell. Ter Mors herstelt van een knieoperatie en de vrouw van de Friese stayer Jorrit Bergsma geniet van het moederschap.