Getergde Verweij maakt indruk met snelste tijd in Calgary: ‘Heel lekker gevoel’

Verweij verscheen in Calgary getergd aan de start. Op last van de selectiecommissie langebaan van de schaatsbond KNSB moest hij zijn startbewijs voor de WK afstanden, komende week in Salt Lake City, afstaan aan Kjeld Nuis. De regerend olympisch kampioen kreeg een aanwijsplek voor de 1000 en 1500 meter op de WK. Zijn titelkansen in Utah schat de KNSB hoog in.



Door ziekte kon Nuis zich niet kwalificeren bij de NK afstanden. Verweij eindigde bij dat toernooi als derde op de 1500 meter, maar raakte zijn verdiende WK-ticket dus kwijt aan Nuis, evenals ploeggenoot Dai Dai Ntab (1000 meter). Een beroepszaak bij de geschillencommissie haalde niets uit.



Nuis liet in Calgary de 1500 meter aan zich voorbijgaan. Verweij had juist in Canada met hem via een zogenoemde skate-off willen uitmaken wie aan de WK zou mogen deelnemen. De geschillencommissie vond dat geen goed plan. ,,Natuurlijk, ik was volgende week heel graag in Salt Lake City van start gegaan, maar het is wat het is. Dan moeten we het volgend seizoen maar met elkaar gaan uitvechten”, liet Verweij, opmerkelijk ingetogen voor zijn doen, bij de NOS weten.



De viervoudig olympisch medaillewinnaar was verguld met zijn snelle tijd in Calgary. ,,Hier haal ik heel veel voldoening uit. Ik heb toch Joeskov en al die andere mannen in de A-groep verslagen. Dat geeft een heel lekker gevoel. Ik heb de afgelopen weken met de Russen een hoogtestage in Salt Lake City afgewerkt. Daar heb ik weer veel volume gedraaid. Ik heb de stijgende lijn in mijn eerste jaar na mijn terugkeer nog steeds stevig vast. Daar haal ik veel zelfvertrouwen uit voor de komende seizoenen.”