Glunderende Ter Mors: Deze wereldtitel is heel speciaal

En daarmee kon de Twentse schaatsster glunderend van trots en blijdschap zwaaien nadat ze de wereldtitel had veroverd, als tweede Nederlandse na Marianne Timmer in 2004.

,,Ik hoopte stiekem dat ik deze vlag misschien hier nog wel kon gebruiken'', sprak Ter Mors (28) lachend bij de NOS. ,,Het is geweldig dat het is gelukt. Deze wereldtitel vind ik heel speciaal, zeker ook omdat ik pas de tweede Nederlandse schaatsster ben die hem heeft gewonnen.''

Ter Mors kon profiteren van ziekte bij de Japanse titelhoudster Nao Kodaira, die zich na drie afstanden als leidster in het klassement moest terugtrekken. ,,Deze wereldtitel had misschien nog wat extra glans gehad als zij er op de laatste 1000 meter nog bij was geweest'', gaf Ter Mors toe. ,,Het werd me door haar afmelding wel iets makkelijker gemaakt. Ik kon de wereldtitel nu veilig naar huis rijden. Maar ook als ze tot het einde had meegedaan, had ik zeker ook nog wel kans gehad.''