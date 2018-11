Goud en brons voor Oranje op teamsprint

Geblesseer­de Kramer terug naar huis: ‘Focus gaat nu op NK afstanden’

12:00 Sven Kramer beleeft vooralsnog weinig plezier aan het nieuwe schaatsseizoen. Na een moeizame start begin november bij de wereldbekerkwalificatie in Heerenveen kon de 32-jarige Fries twee weken later in Japan door aanhoudende rugklachten nauwelijks in actie komen.