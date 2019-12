Goud voor Rusland op achtervolging, Nederland zevende

Wereldbeker Goud voor Nederland­se vrouwen op teamsprint

13 december Nederland heeft bij de wereldbeker schaatsen in Nagano de laatste teamsprint voor vrouwen gewonnen. Oranje finishte na de afvalrace over drie ronden in een tijd van 1.28,05. Tegenstander Rusland eindigde als tweede in 1.29,11 en Japan belandde met een tijd van 1.29,26 voor eigen publiek op de derde plaats.