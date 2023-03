Gouden Patrick Roest heeft individuele wereldtitel te pakken: ‘Eindelijk klaar met al die verhalen’

Tweede zege in Alternatie­ve Elfsteden­tocht maakt veel los bij Crispijn Ariëns: ‘Sorry hoor, ik schiet zo weer vol’

Zes jaar na zijn zege in de Alternatieve Elfstedentocht is het weer raak voor Crispijn Ariëns op de Weissensee. De tweede overwinning in de langste schaatsmarathon van het jaar maakt veel emoties los op het Oostenrijkse bergmeer. ,,Sorry hoor, ik schiet zo weer vol.’’