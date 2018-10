Groenewold in technische commissie ISU

Selectie­wed­strijd wereldbe­ker is voor Schouten een tussenwed­strijd

25 oktober Doorgaans is de selectiewedstrijd voor de wereldbekerwedstrijden dé seizoensopening. Maar voor de schaatsers van Jillert Anema ligt de druk over anderhalve week minder hoog dan andere jaren. Zij slaan de eerste twee wereldbekerwedstrijden in Japan over.