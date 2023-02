Groenewoud stunt op 1.500 meter in Polen en klopt Takagi, tegenvallers voor Roest en Otterspeer

Marijke Groenewoud heeft op de 1.500 meter in het Poolse Tomaszów Mazowiecki voor een flinke stunt gezorgd. Groenewoud versloeg topfavoriete Miho Takagi in een rechtstreeks duel en won zo voor de eerste keer in haar loopbaan een wereldbekerwedstrijd. Op de 500 meter greep Hein Otterspeer net naast het podium.

Goud voor Groenewoud

Groenewoud had geen ontzag voor Takagi, want al in de tweede ronde nam ze flink afstand van de Japanse. Daardoor had Groenewoud in de laatste ronde het voordeel dat ze achter Takagi aan kon rijden en voor de laatste binnenbocht had ze haar concurrente al te pakken.

Uiteindelijk zette Groenewoud een tijd van 1:56:67 neer en daarmee was ze slechts twee tienden langzamer dan het baanrecord van Takagi. Achter Groenewoud deden Joy Beune en Reina Anema het minder goed. Beune werd vijfde en Anema moest tevreden zijn met een tiende plek.

Net niet voor Otterspeer

Na de 1.500 meter was het de beurt aan de mannen op de 500 meter. Hein Otterspeer greep hier net naast een bronzen medaille. De 34-jarige Zuid-Hollander van Reggeborgh kwam tot 35,03 en dat was de vierde tijd. De zege ging naar de Japanner Wataru Morishige in 34,78.

Otterspeer kwam na de snelste volle ronde van het hele veld van 25,1 tot zijn tijd van 35,03. Dat was lang de beste tijd totdat Morishige er ruim onder ging in de rit tegen Janno Botman. Die werd met 35,25 achtste.Laurent Dubreuil uit Canada werd met 34,87 tweede. Yuma Murakami was met 35,032 enkele duizendsten van een seconde sneller dan Otterspeer.

Tegenvaller voor Roest richting WK afstanden

Na de 500 meter was het de beurt aan Patrick Roest op zijn favoriete afstand. Voor het eerst dit seizoen leed de Nederlander een nederlaag in de wereldbeker geleden op de 5.000 meter. De 27-jarige Lekkerkerker van Reggeborgh moest met 6.18,27 de Italiaan Davide Ghiotto voor zich dulden. Die won in 6.17,45.

Ghiotto nam een kleine voorsprong in het begin van de rit en hield dat goed vast. Pas in de slotfase van de 5.000 meter had Roest snellere rondjes, maar de achterstand was te groot. De Noor Sander Eitrem kwam in de rit erna tot 6.18,45 en werd daarmee derde.

Beau Snellink reed in de laatste rit tegen ploeggenoot Kars Jansman de vierde tijd met 6.25,07. Jansman werd zevende met 6.29,56. Marcel Bosker zat daar met 6.28,25 een plek voor.

