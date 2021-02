Groenewoud verrast met wereldtitel massastart, brons voor Schouten

Keren de schaatsers bij de Spelen van 2026 terug naar de tijden van Ard en Keessie?

3 februari Het schaatsen tijdens de Olympische Spelen van 2026 vindt wellicht weer ouderwets in de openlucht plaats. Het IOC en de internationale schaatsunie (ISU) doen deze maand tests om vast te stellen of in de historische Arena Civica van Milaan een tijdelijke piste kan worden aangelegd.