Hein Otterspeer jaagt op die ene ontbrekende medaille: ‘Ik wil het heel graag’

Otterspeer keerde terug uit Polen met de wereldbeker op de 1000 meter. Hij was dit hele seizoen goed, won twee wereldbekerwedstrijden en de Nederlandse sprinttitel. Maar op de WK moet het gebeuren in één wedstrijd. ,,Vooral de 1000 meter loopt dit seizoen heel goed”, zegt hij na een seizoen waarin grote blessures achterwege bleven.

Vertrouwen is volgens hem belangrijk in een race waar het op de details aankomt en hij met hoge snelheid de bochten in gaat. ,,Het is heel fijn te weten dat je de kracht en het vermogen hebt om die afstand goed te kunnen rijden. Daar put ik enorm veel vertrouwen uit. Je hoeft er minder over na te denken en weet precies wat je moet doen.”