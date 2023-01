Hein Otterspeer valt bijna maar leidt wel halverwege EK sprint: ‘Had wat goed te maken’

Verovert Hein Otterspeer morgen zijn eerste Europese sprinttitel? Na één 500 meter en één 1000 meter staat de 34-jarige schaatser van Reggeborgh er in ieder geval het beste voor in Hamar, maar de verschillen zijn beduidend kleiner dan bij de vrouwen . Merijn Scheperkamp volgt Otterspeer op de voet, Kai Verbij staat vierde.

Het is een resultaat waar Otterspeer voor zal hebben getekend, zeker nadat hij eerder op de avond bijna ten val was gekomen op de eerste 500 meter. Daarop waren de verschillen minimaal en klokte Otterspeer toch nog altijd de vijfde tijd. David Bosa uit Italië had die afstand gewonnen, vlak voor Scheperkamp.

,,Ik ging iets te vroeg de laatste binnenbocht in en brak bijna weg", aldus Otterspeer. ,,Ik balanceerde op het randje, maar gelukkig ging het goed. Ik vroeg na afloop meteen aan mijn tegenstander of het oké was en hij zei maak je geen zorgen.”

Op de 1000 meter wist Otterspeer er nog een schepje bovenop te doen. Hij klokte 1.08,32 tegenover de 1.08,76 van zijn grootste concurrent Scheperkamp. ,,Ik had wat goed te maken voor mijn gevoel", aldus de man die zojuist de derde tijd ooit had geschaatst op de baan van Hamar. ,,De eerste ronde ging super. Aan de tweede ronde zaten nog wel wat haken en ogen en het verval was groot. Het waren nog geen perfecte ritten, maar dit is een mooie springplank naar morgen. Ik ben blij dat de vorm er nog steeds is.”

Extra spanning daarvoor heeft hij niet meer. ,,De druk is hetzelfde als toen ik aan het toernooi begon. Ik wist ook dat ik vorige week favoriet was en toen waren er veel meer kapers op de kust. Dat is ook ervaring. Ik sta bovenaan. Ik weet wat ik kan en dat geeft rust. We hebben 50 procent gehad.”

Otterspeer pakte bij het vorige EK sprint in 2021 zilver achter Thomas Krol. Die laatste is er niet bij in Hamar, hij wist zich niet te kwalificeren. Verbij won het EK sprint in 2017 en 2019.

