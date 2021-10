Het Trauma van Sotsji zal nooit verdwijnen, maar Jan Smeekens heeft zichzelf teruggevonden: ‘Litteken zal altijd groot blijven’

Nieuwe schaatsre­gel: blokje aantikken betekent automa­tisch diskwalifi­ca­tie

Langebaanschaatsers die in de bocht een blokje wegtikken krijgen voortaan automatisch een diskwalificatie opgelegd. Deze nieuwe regel van de internationale schaatsunie ISU is al van kracht tijdens de komende wedstrijden om de IJsselcup in Deventer.

12 oktober