Hoe hard het ook gaat vriezen: er komt geen Elfstedentocht

De rayonhoofden in Friesland kunnen voorlopig blijven zitten waar ze zitten. Ook als het straks dagenlang vriest en er overal in de provincie genoeg ijs ligt, komt er géén Elfstedentocht. Volgens Wiebe Wieling, voorzitter van De Friesche Elfsteden is dat vanwege corona de komende maanden uitgesloten.

Was de afgelopen jaren het zachte winterweer het grote probleem om de tocht voor het eerst sinds 1997 weer te kunnen organiseren, dit keer is het virus de spelbreker. ,,Als er in januari en februari nog steeds corona is, zijn we niet in staat om een anderhalvemeteruitvoering van de Elfstedentocht te organiseren‘’, zegt Wieling tegen Omrop Fryslân over het besluit. ,,Dat willen we ook niet.‘’

Wieling ziet het er deze winter dus niet van komen. ,,Als je naar de situatie van het virus kijkt, dan is de kans heel groot dat de tocht niet doorgaat dit jaar. We zeggen wel, als het eind januari, februari anders zou zijn en er ligt ijs, dan kunnen we de tocht in twee dagen organiseren. Het is niet helemaal uitgesloten, maar de kans wordt wel heel klein.‘’

Maar dus niet zolang Nederland een anderhalvemetersamenleving is. ,,Dat is de crux‘’, zegt Wieling. ,,We hebben te maken met een miljoen tot anderhalf miljoen mensen die langs de kant op elkaar staan en 24.000 rijders die 's morgens op elkaar gepakt in kooien staan. En daar komt een grote aanslag op de ziekenhuizen bij. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kan het eigenlijk niet onder die omstandigheden.‘’

Quote We zijn traditio­neel. De wedstrijd en de tocht hebben altijd bij elkaar gehoord en dat zal zo blijven. Wiebe Wieling

De vereniging heeft gekeken naar alternatieven, bijvoorbeeld een Elfstedentocht voor alleen wedstrijdrijders of voor minder deelnemers dan gebruikelijk. Maar volgens het bestuur is dat niet haalbaar en was er ook niet genoeg draagvlak voor. ,,Minder publiek is haast niet te sturen, je kan de provincie niet op slot doen. Minder rijders is voor ons niet bespreekbaar. We zijn traditioneel op een aantal punten. Een daarvan is dat we zeggen: de wedstrijd en de tocht hebben altijd bij elkaar gehoord en dat zal zo blijven.‘’

Volgens Wieling was het een lastig besluit om nu al een streep door de tocht te zetten. ,,Het zou natuurlijk heel bizar zijn als het ijs er dit jaar is en we zitten midden in een coronacrisis. Wij willen maar één ding en dat is die tocht organiseren. Het zou wel onvoorstelbaar sneu zijn als het om die reden niet door kon gaan. Dat is lastig.‘’

Volledig scherm Wiebe Wieling tijdens de persconferentie in 2012 waarop hij vertelde dat de Elfstedentocht niet door kon gaan.