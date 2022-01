Hoogerwerf en Poutsma zegevieren op NK shorttrack, Schulting dinsdag weer op het ijs

Shorttracker Dylan Hoogerwerf heeft zijn Nederlandse titel met succes verdedigd. De 26-jarige rijder uit Wateringen won in de Elfstedenhal in Leeuwarden de 500 meter.

Op de 1000 meter finishte Hoogerwerf als tweede en hij sloot het toernooi af met de derde plek op de 1500 meter. Jens van ‘t Wout werd in het klassement tweede en Bram Steenaart derde.

Sjinkie Knegt liep op de 500 meter een lichte liesblessure op en meldde zich vervolgens af voor de 1500 meter.

Bij de vrouwen ging de zege naar Selma Poutsma. De 22-jarige shorttrackster won alle drie de afstanden. Xandra Velzeboer eindigde als tweede en het brons was voor Georgie Dalrymple.

Suzanne Schulting ontbrak in Friesland. De titelverdedigster heeft lichte liesklachten en wil met het oog op de Olympische Spelen van volgende maand geen risico nemen. Het NK was het voorlaatste toernooi voor de shorttrackers voordat de Spelen in China op 4 februari beginnen. Over twee weken is er nog een invitatietoernooi, ook in de Elfstedenhal.

Hoogerwerf is een van de kandidaten om het vijfde en laatste startbewijs voor de Spelen bij de mannen te bemachtigen. Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Sven Roes en Jens van ‘t Wout zijn al zeker van deelname. Naast Hoogerwerf hopen onder anderen ook Daan Breeuwsma en Melle van ‘t Wout op het laatst beschikbare Nederlandse ticket.

Bij de vrouwen weten Schulting, Velzeboer, Poutsma en Yara van Kerkhof al dat ze naar Beijing mogen. Rianne de Vries lijkt de belangrijkste gegadigde voor het vijfde olympische ticket.

Bondscoach Jeroen Otter maakt na het invitatietoernooi bekend welke twee shorttrackers hij aan zijn olympische selectie toevoegt.

Schulting dinsdag weer op het ijs

Schulting hervat dinsdag de training. De liesblessure die de shorttrackster dit weekeinde weghield bij het NK in Leeuwarden, is niet ernstig. ,,Het was puur uit voorzorg”, zei bondscoach Jeroen Otter, die bij afwezigheid van Schulting de titel naar Selma Poutsma (die alle afstanden won in de Elfstedenhal) zag gaan.

Als het aan Otter had gelegen, was Schulting aan de start verschenen. In aanloop naar de Olympische Spelen zijn de resterende meetmomenten voor de shorttrackers namelijk schaars. Over twee weken is er in Leeuwarden alleen nog een invitatietoernooi.

,,Bij het inrijden stond er van de week wat te veel spanning op haar lies. De arts vond het niet verstandig als ze hier zou starten”, aldus Otter.

