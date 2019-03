Hoogerwerf uitgeschakeld in kwartfinale 1000 meter

Nuis schaatst wereldre­cord op de 1000 meter: ‘Het was retespan­nend’

9:32 Kjeld Nuis heeft bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City het wereldrecord op de 1000 meter verbeterd. De 29-jarige schaatser finishte in een tijd van 1.06,18. Daarmee was hij sneller dan de Amerikaan Shani Davis, die in 2009 op dezelfde baan op 1.06,42 uitkwam.