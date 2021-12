Hoolwerf wint met overmacht in Noordlaren, Verweij de snelste in massasprint op natuurijs

VIDEOBart Hoolwerf heeft met overmacht de eerste marathon op natuurijs bij de mannen gewonnen. De schaatser van Jumbo-Visma troefde na honderd rondjes op de ijsbaan van Noordlaren in de eindsprint zijn medevluchters uit de kopgroep af. Sjoerd den Hertog kwam als tweede over de meet, Crispijn Ariëns werd derde.

Hoolwerf leverde een waar kunststukje op tweede kerstdag. Hij reed in de middag een persoonlijk record op de 5000 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen en was vervolgens in de avond onnavolgbaar op de marathon.

Een groot peloton liet het kerstdiner staan om de reis naar het Groningse dorp Noordlaren te maken. Competitieleider Willem Hut van schaatsbond KNSB had pas zondag vroeg in de middag het besluit genomen om de eerste marathon op natuurijs te laten doorgaan. Er lag een gladde ijslaag van ruim 3 centimeter dik op de baan van ijsclub De Hondsrug.

De marathonschaatsers maakten er een harde wedstrijd van. Veel schaatsers probeerden een ontsnapping te forceren, maar telkens weer werden avonturiers teruggehaald. Tegen het einde ontstond er wel een kopgroep die stand hield. Hoolwerf was een van de aanjagers. Hij leek die 5000 meter van eerder op de dag in Thialf niet te voelen in zijn benen, want hij bleef in de wat onoverzichtelijke finale het tempo opvoeren.

Volledig scherm © ANP Uiteindelijk bleven er een man of veertien vooraan over die om de zege mochten sprinten. Ploeggenoot Robert Post maakte de weg vrij voor Hoolwerf, die met een machtige versnelling meteen een klein gaatje sloeg met de rest en afgetekend won. “Prachtig. Eerst achtste worden op de 5000 meter bij het OKT in 6.24,34, een dik persoonlijk record, en dan hier winnen. Natuurijs is het mooiste dat er is, daar leven wij voor”, zei de winnaar bij de NOS.



Tot halverwege de wedstrijd zat hij er nog niet helemaal lekker in, vervolgde de 23-jarige schaatser. “Ik moest even wennen aan de overgang van het spekgladde ijs in Thialf naar de korte bochtjes hier op stroever ijs. Maar ik voelde me prima. Ik merkte wel dat ik die 5 kilometer in de benen had, maar ik kon alles geven. Ik nam wel even de tijd om te herstellen voor de sprint, maar Robert bracht mij geweldig in stelling.”



Het is twijfelachtig of er nog meer wedstrijden op natuurijs komen. Er wordt dooi voorspeld. De afgelopen jaren ging het steeds tussen de ijsverenigingen uit Noordlaren en Haaksbergen om wie de eerste marathon op natuurijs mocht organiseren. De edities van februari 2018 en januari 2019 werden verreden in Haaksbergen.

Vrouwen

Maaike Verweij heeft op de ijsbaan van De Hondsrug in Noordlaren de eerste marathon op natuurijs gewonnen. De schaatsster van Team Zaanlander was na zestig ronden veruit de sterkste in de massasprint. Ineke Dedden finishte als tweede en Dieuwertje van Kalken eindigde als derde.

Het peloton telde ongeveer veertig vrouwen uit de topdivisie die in allerijl naar het Groningse dorp waren gereisd om de schaatsen onder te binden. Het besluit om de marathon te houden, werd zondag vroeg in de middag genomen nadat competitieleider Willem Hut van de schaatsbond KNSB ruim 3 centimeter dikte had gemeten op de ijsbaan.

De vrouwen maakten er in de vrieskou, zonder publiek, een vermakelijke wedstrijd van. Tal van rijdsters probeerden met aanvallen uit het peloton te ontsnappen, maar geen enkele poging slaagde. Verweij was tijdens de race zeer actief en viel ook veelvuldig aan, maar van vermoeidheid in de finale was geen sprake. Ze zette voor de laatste bocht aan, nam resoluut de koppositie in en stond deze in het laatste rechte stuk naar de finish niet meer af.

Volledig scherm © ANP

Verweij klaarde de klus ook nog eens in haar eentje, want haar ploeggenoten uit Team Zaanlander doen allemaal mee aan het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf en ontbraken om die reden in Noordlaren. Ze moest het dus in afwezigheid van onder andere haar kopvrouw Irene Schouten doen. “Heel gaaf dat ik het in mijn eentje heb gered. Ik zat dit seizoen al een paar keer tegen het podium aan, dus ik ben heel blij met deze overwinning”, zei de 20-jarige rijdster uit Veenhuizen bij de NOS.

Ze had er ook geen probleem mee te sporten op tweede kerstdag. “Ik had wel een kerstdiner gepland, maar dat offerde ik heel graag op voor deze wedstrijd. Het was een mooie ijsvloer met weinig scheuren. Ik had wel een misslag in de laatste bocht en kon gelukkig mezelf overeind houden. Ik had al een beetje voorsprong en dat bleek genoeg om het af te kunnen maken.”

Bekijk hier de laatste schaatsvideo’s: