IJzersterke Bosker verrast met goud op 10.000 meter

Bosker bouwde zijn race op het zware ijs in Polen goed op en sloeg met een indrukwekkende versnelling toe in de slotfase. Roemjantsev reed in de laatste rit langdurig onder de tijd van de jonge Nederlander, maar moest in de laatste twee ronden het winnende schema toch nog loslaten.

Bosker was de enige Nederlandse deelnemer in de A-groep.

Jorrit Bergsma, olympisch kampioen van 2014 en winnaar van olympisch zilver vier jaar later, reed eerder op de dag in de B-groep een winnende tijd van 13.14,95. De Friese stayer sloeg de eerste twee wereldbekers in Japan over en kwam mede daardoor niet in aanmerking voor een startbewijs in de A-divisie.