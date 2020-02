‘Ik moet het nog zien met al die wereldrecords’

Wat is de rol van de Nederlanders in dit mogelijke wereldrecordgeweld?

,,Bij de mannen gaat het op de 500 en 1000 meter draaien om één man: Pavel Koelizjnikov. Hij is in grote vorm en een belangrijke kandidaat om wereldrecords te rijden. Daar komt, denk ik, geen Nederlander bij in de buurt. Op de 1500 meter zal het gaan tussen Kjeld Nuis en Thomas Krol, maar of dat een wereldrecord oplevert, waag ik te betwijfelen. Op de lange afstanden hebben we uiteraard Sven Kramer en Patrick Roest. Al moet ik ook dat zien op een hooglandbaan. Het is toch anders voor ons Nederlanders. Het schaatsen daar is toch anders. Andere manier van timing en je lichaam reageert toch ook anders op die hoogte. Bij de vrouwen zet ik in op Esmee Visser. Zij kan op de 5000 meter uit haar slof schieten.’'