Imponerende Patrick Roest breekt eigen baanrecord op 5000 meter bij wereldbeker in Thialf

Ook goud Rijpma-de JongEen indrukwekkende Patrick Roest heeft bij de wereldbeker in Thialf zijn eigen baanrecord op de 5000 meter gebroken. De 26-jarige Nederlander snelde op het ijs in Heerenveen naar goud met een tijd van 6.04,36. Het oude baanrecord stond op 6.05,14.

Roest ging hard van start nadat Sander Eitrem de richttijd had neergezet: 6.08,24. De Nederlander hield het strakke tempo vol en was bijna vier seconden sneller dan de Noor. Het publiek in Heerenveen stond op de banken na het baanrecord.

Goud Rijpma-De Jong

Antoinette Rijpma-de Jong heeft goud gepakt op de 1500 meter bij de wereldbeker in Thialf. De 27-jarige Nederlandse was op het ijs in Heerenveen met een tijd van 1.53,73 sneller dan de Japanse favoriete Miho Takagi (1.53,92). Op de 500 meter voor mannen greep Merijn Scheperkamp brons.

Marijke Groenewoud (1.54,64) eindigde als derde op de 1500 voor vrouwen en pakte ook een bronzen medaille. Joy Beune (1.54,97) werd zesde. Jutta Leerdam, gisteren winnares van de 1000 meter, startte voortvarend, maar moest met een tijd van 1.55,65 genoegen nemen met de achtste plaats.

,,Eindelijk, na zo lang wachten, toch weer een goede race”, zei Rijpma-de Jong, die voor het eerst een wereldbekerwedstrijd op de 1500 meter won, bij de NOS. ,,Ik ben hier heel blij mee. Waar ik steeds kritisch ben is dit wat ik wil laten zien. Dit is hoe het moet zijn.”



Rijpma-de Jong had twee keer een goede kruising in haar race tegen Nadezhda Morozova. ,,Van tevoren had ik hierop gehoopt maar je moet het toch maar weer even doen. Vorige week was mijn timing niet goed, nu loopt het wel en dat geeft vertrouwen. Ik straal meer rust uit en kan mijn energie en snelheid kwijt. Het komt niet vaak voor dat je echt goede races rijdt, maar dit komt wel in de buurt.”



Reina Anema eindigde eerder op de dag als tweede in de B-groep op de 1500 meter. Met een tijd van 1.58,82 moest de 29-jarige Friezin alleen de Belgische Sandrine Tas (1.58,09) voor laten.

Brons voor Scheperkamp

Merijn Scheperkamp heeft zijn eerste wereldmedaille te pakken. De sprinter won brons op de 500 meter in Thialf. De 22-jarige Nederlander snelde naar een tijd van 34,69 seconden. De zege ging naar de Canadees Laurent Dubreuil (34,34). Het zilver was voor de Japanner Wataru Morishige (34,45).



Janno Botman (34,78) eindigde als zesde. Dai Dai N'tab, die uitkwam in dezelfde rit als Scheperkamp, noteerde een tijd van 34,88 seconden en werd zevende. In de B-groep zette Joep Wennemars met 35,11 de derde tijd neer. Wennemars verving de nog niet fitte Stefan Westenbroek. Hein Otterspeer werd met 35,29 zesde. De winst in de B-groep ging naar de Est Marten Liiv in 34,93.

Scheperkamp was vooral tevreden met zijn klassering. ,,De tijd vind ik nog een beetje te langzaam, maar ik ben tevreden hiermee”, zei hij bij de NOS. ,,Na de eerste wedstrijden dacht ik nog: heb ik hier de hele zomer voor getraind? Dat zou vervelend zijn. Maar ik wist waar het aan lag, ik had elke keer best een slechte race gereden.”



Hoewel de belangrijke wedstrijden pas aan het einde van het seizoen zijn, zei Scheperkamp ook nu hard te willen rijden. ,,Wij kunnen ook vroeg in het seizoen goed zijn. Kijk naar Joep Wennemars, die vrijdag op de 1000 meter naar het podium reed. Daar haal ik inspiratie uit. Ik hoop in het seizoen te groeien, eerst de NK en op de WK hoop ik het ze lastig te maken.” De 22-jarige schaatser van Jumbo-Visma denkt ook op de WK mee te kunnen strijden om de prijzen. ,,Natuurlijk, anders zou ik niet meedoen. Ik wil winnen.”



Later vandaag staan nog 5000 meter (mannen) en teamsprint voor vrouwen op het programma.

Standen wereldbeker

