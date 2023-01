Ineke Dedden en Gary Hekman sprinten naar nationale titel op de Weissensee

Marathonschaatsster Ineke Dedden heeft voor de tweede keer de nationale titel op haar naam geschreven. Op het natuurijs van de Weissensee won de Nederlandse na 80 kilometer de eindsprint van het peloton. Eerder was Dedden al de beste in 2017. Merel Bosma, ploeggenote van Dedden, eindigde als tweede en Sharon Hendriks werd derde.

Het was lange tijd onzeker of er op de Weissensee kon worden gereden deze winter, maar uiteindelijk konden de marathonschaatsers zondagochtend toch het ijs op. ,,Daar hebben we echt nog wel aan getwijfeld’', zei Dedden, die ook niet zeker is van een vervolg. ,,Ik moet nog maar zien of we woensdag inderdaad de Alternatieve Elfstedentocht kunnen rijden.”

Op de Weissensee bleef het vrouwenpeloton van het begin tot het einde dicht bij elkaar. Er waren wat afvallers, maar de voornaamste kandidaten voor de titel bleven op het bergmeer bij elkaar. In de sprint was Dedden ongenaakbaar. ,,Destijds was ik nog een stuk jonger en was het verrassend, nu wordt er naar me gekeken en kan ik het toch weer. Dat is heel mooi”, zei Dedden, verwijzend naar haar eerdere titel.

Gary Hekman

Ook Gary Hekman heeft op de Weissensee de nationale titel bij het marathonschaatsen gewonnen. De rijder van Team Reggeborgh was in de sprint de snelste van de kopgroep. Jordy Harink eindigde na 120 kilometer als tweede, Luc ter Haar pakte het brons. Voor de 34-jarige Hekman betekende het zijn derde nationale titel, na 2011 en 2015.

,,Ik had niet mijn beste dag en het was behoorlijk zwaar op dit sneeuwijs’', zei Hekman. ,,Crispijn Ariëns had zóveel werk verzet. Hij controleerde de vlucht van Sjoerd den Hertog en hield zo de weg vrij voor mij. Die man verdient echt een standbeeld van goud.”

De titel had voor Hekman een bijzondere lading na het vorige seizoen, dat voor hem door ziekte verloren ging. Een aandoening aan de schildklier bracht de schaatser dichtbij stoppen. ,,Ik heb echt wel gedacht dat het klaar was. Mijn lijf wilde gewoon niet meer, was helemaal in de war. Als ik ging fietsen, zat ik binnen de kortste keren op een hartslag van tweehonderd. Maar het vlammetje bleef van binnen branden, en dat heb ik uiteindelijk weer kunnen aanwakkeren.”

