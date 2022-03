Ireen Wüst sluit indrukwekkende carrière af met vierde plaats op 1500 meter

ISU weert Russen: schaatsers uitgeslo­ten van komende WK's en de wereldbe­ker­fi­na­le

De internationale schaatsunie ISU sluit per direct Russische en Belarussische deelnemers uit voor wedstrijden en grote evenementen. Deze beslissing is genomen vanwege de recente inval van Rusland in Oekraïne en de betrokkenheid van Belarus hierbij, zo meldt de ISU.

1 maart