Irene Schouten na wereldtitel: ‘Sowieso wil ik dat er wat meer randzaken beter geregeld zijn’

Met video Amerikaan­se sensatie Jordan Stolz houdt Thomas Krol van wereldti­tel met formidabe­le 1000 meter

De 1000 meter bij de WK afstanden in Thialf is op imponerende wijze gewonnen door de Amerikaan Jordan Stolz. De 18-jarige schaatssensatie was met een tijd van 1.07,11 ruim de snelste. Olympisch kampioen Thomas Krol moest genoegen nemen met de zilveren medaille: 1.07,78.