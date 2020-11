ISU akkoord over schaatsbubbel in Thialf en verplaatst EK afstanden

Nog geen ‘schaats­bub­bel’ in Thialf

30 september De internationale schaatsunie ISU wil het plan voor een ‘schaatsbubbel’ in Heerenveen niet dit najaar uitvoeren, maar wel kijken of het begin 2021 mogelijk is. Dat heeft te maken met de ontwikkelingen in de coronapandemie, die volgens de ISU onvoorspelbaar zijn. Veel landen hebben nu al aangegeven dat ze niet van zins zijn in november of december naar Thialf te komen.