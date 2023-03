Jac Orie over 18-jarige Jordan Stolz: ‘Heilig van overtuigd dat we die strijd aan kunnen gaan’

Jac Orie, schaatscoach bij Team Jumbo-Visma kijkt na de seizoensafsluiter bij de WK afstanden in Heerenveen alweer uit naar de volgende winter. De 55-jarige Hagenaar denkt onder meer de strijd aan te kunnen gaan met het Amerikaanse supertalent Jordan Stolz, die in Heerenveen de meeste wereldtitels veroverde.

De pas 18-jarige Stolz won bij zijn debuut op de afstandskampioenschappen goud op de 500, 1000 en 1500 meter, een prestatie die nog niet eerder was vertoond. ,,Stolz is een geduchte tegenstander waar we de komende jaren mee te maken zullen krijgen”, verklaarde Orie in een interview op de website van Jumbo-Visma. ,,Hij heeft veel potentie en is op dit moment de te kloppen man. Ik ben er heilig van overtuigd dat we die strijd aan kunnen gaan, al zal het niet gemakkelijk worden.”

Orie was zelf ook tevreden met de prestaties van zijn eigen ploeg in Heerenveen. ,,Als team hebben we het hartstikke goed gedaan. We hebben negen medailles behaald, waarvan drie gouden, vier zilveren en twee bronzen. Daar kan ik alleen maar heel trots op zijn”, zei Orie, die aangaf alweer bezig te zijn met het volgende seizoen.

,,Hoe goed het ook allemaal is gegaan dit seizoen, er zijn altijd dingen waarvan je denkt: dat moet beter. Dat gaan we allemaal evalueren en daar moeten we van leren. Nee, we gaan zeker niet op onze lauweren rusten. We moeten vooruit en gaan er alles aan doen om volgend jaar nóg beter voor de dag te komen.”

Kalender (elk evenement is aan te klikken voor de resultaten)

(Tussen)standen World Cup-seizoen 2022-2023

