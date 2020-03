Jan Smeekens beëindigt loopbaan: ‘Mijn lichaam raakt op’

Video Roest na nieuwe wereldti­tel allround: ‘Mooiste tot dusver’

1 maart Zijn ware winnaarsmentaliteit toonde schaatser Patrick Roest nog maar eens in zijn laatste rit op de WK allround in Hamar. De 24-jarige kopman van Team Jumbo-Visma gaf op de 10.000 meter in het tweede deel nog even extra gas, terwijl hij al lang en breed zeker was van zijn derde wereldtitel op rij.