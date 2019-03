Jan Smeekens jaar langer bij Jumbo-Visma

Smeekens plaatste zich afgelopen seizoen voor de WK afstanden, maar hij kon op de 500 meter niet op het podium eindigen. De 32-jarige sprinter, die in 2017 wereldkampioen werd op de sprintafstand, finishte in Inzell als tiende. ,,Ik zie nog steeds uitdagingen in de trainingen en heb daar leuke ideeën over die ik samen met Jac Orie ga uitvoeren", zegt Smeekens, die al sinds 2009 samenwerkt met coach Orie. ,,Ik geloof dat het allemaal nog veel sneller kan."



Huizinga kwam met ploeggenoot Douwe de Vries tijdens de WK afstanden in actie op het onderdeel Mass Start. Verder eindigde hij als derde op het NK allround in Thialf. ,,Ik ben blij met de contractverlenging en het vertrouwen dat ik krijg van Jac. Ik heb het gevoel dat ik tot op heden bij dit team nog niet alles eruit heb gehaald wat erin zit", zegt Huizinga.